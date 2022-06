Borràs i Turull assumeixen la direcció de Junts per Catalunya

Laura Borràs és la nova presidenta de Junts per Catalunya i Jordi Turull el nou secretari general de la formació. La militància del partit ha validat la seva candidatura conjunta i la resta de càrrecs pactats per a la nova executiva. Amb 1.854 vots (92%), l'exconseller ha obtingut més suports que la presidenta del Parlament, que n'ha rebut 1.776 (78,5%).

Borràs i Turull van pactar repartir-se el poder a la cúpula del partit en peu d'igualtat, a diferència de l'etapa presidida per Carles Puigdemont i amb Jordi Sànchez a la secretaria general. Segons l'acord anunciat al maig, Borràs tindrà el mateix pes executiu que Turull. Es dona la circumstància que Anna Erra ha aconseguit més vots per ser vicepresidenta de Junts, 1.791 vots, que no pas Borràs per ser presidenta de la formació.

Les bases han validat la resta de càrrecs a la cúpula del partit que s'havien pactat. Han donat el vistiplau a les quatre vicepresidències proposades: la ja citada d'Erra (1.791 vots), Josep Rius (1.676), Francesc de Dalmases (1.419) i Aurora Madaula (919). Igualment, David Torrent, que ha aconseguit 918 vots, serà el secretari d'organització del partit i Teresa Pallarès, que en té 1.532, la secretària de finances.

El conseller d'Economia, Jaume Giró (1.648), la diputada al Congrés, Míriam Nogueras (1.637), l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (1.614), i la consellera d'Universitats, Gemma Geis (1.564), han estat les figures més votades a l'executiva. Les bases han donat llum verda a la resta de candidats per ser vocals per aquest ordre de suports: Mònica Sales, David Saldoni, Violant Cervera, Damià Calvet, Joan Canadell, Jaume Alonso Cuevillas, Aleix Sarri, Salvador Verges, Glòria Freixa, Jordi Fàbrega, Montserrat Girbau, Antoni Morral, Cristina Casol, Miquel Sàmper, Montserrat Caupena i Ester Vallès.

➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/aJOHmUMS6F“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 4, 2022 Sense ficar-se en els detalls del nou full de ruta que hauran de configurar Borràs i Turull, l'expresident els ha demanat que mantinguin "el mateix projecte amb el mateix propòsit pel qual va ser fundat". "Enmig de tantes confusions, renúncies i desànims a Junts se'ns ha de poder reconèixer estiguem al govern o a l'oposició", ha alertat. Així, Puigdemont no s'ha mullat sobre el futur de l'acord de govern de Junts amb ERC, però ha defensat que el partit ha de ser "útil" per assolir la independència. Puigdemont ha reiterat diverses vegades que no desapareixerà de l'escena política catalana. Seguirà sent el cap visible del partit al Parlament Europeu i continuarà al capdavant del Consell per la República, la plataforma independentista de l'exili.