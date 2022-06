L'exvicepresidenta del govern i diputada del PSOE, Carmen Calvo, avança que s'està posant data a la reunió entre els presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès i que estan trobant el moment: "em consta que estan trobant un buit a l'agenda perquè es vegin els presidents". Calvo diu que Espanya no es pot entendre sense els catalans i catalanes, i que el PSOE en té una idea exacta: "Hi haurà aquesta reunió". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Carmen Calvo diu que els partits de dretes no accepten perdre "ni a les urnes ni al Congrés, hi ha un soroll insuportable".

Carmen Calvo ha elogiat que Esquerra Republicana de Catalunya hagi arribat a la presidència de la Generalitat malgrat les diferències: "És un partit d'esquerres, ha estat en moltes de les decisions importants on no hi ha estat el PP".

L'exvicepresidenta ha parlat de les escoltes amb "Pegasus" i ha reiterat que es van fer de manera legal: "És un assumpte complex el de les escoltes, que han afectat altres països per una fallada de seguretat".

"La societat catalana està menys dividida" Carmen Calvo afirma que han aconseguit revertir la situació a Catalunya i que ara tenen unes relacions "respectuoses i fluides" amb el Govern de Pere Aragonès: "Molts dels problemes de Catalunya hem aconseguit que estiguin al lloc que toquen. No neguem la situació". Calvo rebutja la posició del Partit Popular a qui acusa de negar la diversitat territorial.



��️ "Les dretes neguen la diversitat territorial o juguen amb ella".



La diputada del PSOE diu que la societat catalana està menys dividida i que ara a Catalunya hi ha una mica menys d'independentistes: "Hem exigit respecte a tot el poble català, on més de la meitat no són independentistes". El Govern aprova el decret sobre l'ús del castellà a l'escola

El 25% de castellà a l'aula: "Les sentències s'han de complir" Carmen Calvo critica les paraules del líder del Partit Popular, Núñez Feijóo, sobre el castellà a l'escola catalana, que ha qualificat d'apartheid: "Com pot dir això Feijóo? Que parla el gallec amb tot el dret del món?". Carme Calvo demana deixar les llengües en pau i es referma que les sentències s'han de complir. Amb relació al Decret aprovat pel govern, Calvo creu que ha de ser el TSJC el que digui si compleix o no la sentència del 25%.



��️ "Com pot dir això Feijóo? S'han de deixar en pau les llengües. Les sentències es compleixen".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

L'exvicepresidenta del govern diu que els alumnes han de saber castellà i català: "Les autoritats han de garantir que acabin parlant castellà i català; l'espanyol serveix per anar pel món i el català és la seva llengua materna".