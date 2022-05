Pedro Sánchez afronta el cas Pegasus amb una reforma el control del CNI

El Govern “no coneixia” l’espionatge als líders independentistes i “no decideix les decisions operatives del CNI". Amb aquest plantejament, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat l’actuació del seu executiu a l’esperada compareixença al Congrés per donar explicacions sobre l’escàndol de l’espionatge amb el programari Pegasus. "Això potser va passar en un altre moment, amb un altre Govern, però mai ha passat amb aquest d'ençà que jo soc president i els garanteixo que no passarà", ha assegurat davant la Cambra Baixa.

Preocupació per la seguretat nacional

Sánchez ha defensat, en tot cas, el seu convenciment en “la plena legalitat” de les accions del Centre Nacional d’Intel·ligència. I sobre les escoltes practicades als 18 dirigents independentistes, ha insistit que “tot es va fer amb ple respecte a la legislació vigent”. “L’objectiu era prevenir i detectar activitats de grups que atemptin contra l’ordre constitucional”, ha afegit alhora que recordava els incidents als carrers pel procés.

“��️ Pedro Sánchez defensa al Congrés la "plena legalitat" de l'acció del CNI en el cas #Pegasus i l'aposta per la via del diàleg amb Catalunya | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/VzhPsPeFBl“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 26, 2022

“Resulta evident que entre 2015 i 2020, amb la declaració unilateral d’independència, i els sabotatges a molts punts de Catalunya i els incendis a Barcelona per la sentència del procés, la crisi va ser font de la preocupació per la seguretat nacional” ha apuntat Sánchez. El president espanyol també ha qüestionat la metodologia de Citizen Lab, al·legant que la majoria dels 65 telèfons espiats ho van ser per “actors aliens a l’administració”.