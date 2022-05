01:22

El president del Govern, Pedro Sánchez, anuncia al Congres una nova llei de secrets oficials i la reforma del control judicial del CNI per respondre al cas Pegasus.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha al·legat aquest dijous que el Govern "no coneix i no decideix sobre les decisions operatives del CNI" per a deixar clar així que desconeixia l'espionatge a líders independentistes. En paral·lel ha anunciat que reforçarà el control judicial del Centre Nacional d'Intel·ligència amb la reforma de la llei vigent i ha reiterat la voluntat de fer-ne una de nova sobre els secrets oficials que substitueixi la que data de 1968.

Els partits independentistes no en tenen prou i reclamen responsabilitats. Gabriel Rufián, d'ERC ha preguntat per què es va espiar Pere Aragonès mentre es negociava la seva investidura. El PNB diu sortir preocupat del monogràfic d'aquest dijous i l'oposició carrega contra Sánchez per mostrar la feblesa de l'Estat | Rosa Carreño