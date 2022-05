L'Estat només executa el 36% de les inversions a Catalunya

L’execució real de l’Estat sobre les inversions pressupostades a Catalunya torna a quedar-se curta. Aquesta vegada la ferida és encara més profunda si es fa la comparativa amb la resta de Comunitats, especialment Madrid. Així, a Catalunya l’any passat dels 2.068 milions previstos només se’n van materialitzar 739 (35,77% de total). Unes xifres que contrasten amb la situació de la capital espanyola, on es va superar en 952 els milions pressupostats, arribant al 184% d’execució.

Només el 9% de la inversió de l’Estat

D’aquesta manera, la inversió real executada per l'Estat a Madrid va acabar sent gairebé tres vegades superior en termes absoluts a la Catalunya. A més, aquests 739,8 milions suposen aproximadament el 9% de tota la inversió regionalitzable, tot i que el pes català en PIB suposa pràcticament el doble.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat explicacions immediates a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, sobre unes xifres que qualifica d'“inacceptables”. Aragonès ha assenyalat que el 86% de l’incompliment correspon a Renfe i Adif.

També el conseller d’Economia, Jaume Giró, ha lamentat la “sorpresa desagradable i decebedor” que suposa la manca d’execució de les inversions previstes l’any passat a Catalunya. “I encara hi ha qui pregunta per què Madrid va com va i Catalunya va com va?” ha apuntat, alhora que ha recordat que Catalunya té un 16% de la població i suposa el 19% del PIB estatal, i només rep el 9% de les inversions.