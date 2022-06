El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha hagut de fer novament un pas enrere en les seves declaracions contra els dirigents de Junts. Aquesta vegada ha titllat de "tarat" Puigdemont per declarar la independència.

"Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. Tarat és qui la va proclamar". Aquestes declaracions de Rufián, al programa Planta Baixa de TV3, han arribat en plena sessió de control al Parlament, des d'on Junts no ha trigat a demanar explicacions.

Pere Aragonès desautoritza Rufián

El president de JxCat, Albert Batet, ha preguntat a Aragonès si comparteix aquestes declaracions. "Acaba de dir que les persones que van fer possible la proclamació de la independència el 27 d'octubre són uns tarats, com el president Puigdemont. Prou. Continuarà permetent aquests insults?", ha preguntat Batet.

"��️ SESSIÓ DE CONTROL AL #PARLAMENT | Pere Aragonès assegura que Rufián "corregirà" les seves declaracions qualificant de "tarats" els que van proclamar la DUI



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/jx34IncQnN“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 8, 2022

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha dubtat a desautoritzar Rufián. "No només no estic d'acord amb aquestes paraules sinó que en discrepo absolutament. I des d'aquí vull mostrar el meu respecte a tots aquells que han destinat el millor de la seva vida a lluitar per la llibertat d'aquest país", ha indicat el president català.

Durant la mateixa sessió de Control, el cap de l'executiu català, també ha tornat a lamentar la manca d'explicacions per part de La Moncloa sobre el cas d'espionatge CatalanGate. "Davant la manca de garanties que no es repetirà, el Govern seguirà endavant amb les accions legals per desclassificar els documents i presentaré una querella", ha avançat Aragonès.