El president de la Generalitat desautoritza el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, que ha titllat de "tarat" Puigdemont per declarar la independència. Aragonès s'ha desmarcat d'aquestes paraules, a la sessió de control, després que Junts li demanés explicacions. Rufián ha matisat després les seves paraules.

"Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. Tarat és qui la va proclamar". Aquestes declaracions de Rufián, al programa Planta Baixa de TV3, han arribat en plena sessió de control al Parlament, des d'on Junts no ha trigat a demanar explicacions.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha dubtat a desautoritzar Rufián. "No només no estic d'acord amb aquestes paraules sinó que en discrepo absolutament. I des d'aquí vull mostrar el meu respecte a tots aquells que han destinat el millor de la seva vida a lluitar per la llibertat d'aquest país", ha indicat el president català.

Les afirmacions de Rufián han incendiat no només el partit de Puigdemont. També han merescut la condemna, a través de les xarxes, del vicepresident Puigneró, però també d'algun diputat d'Esquerra. Rubén Wagensberg veu les paraules indecents i repugnants.

Les crítiques han forçat el portaveu republicà al Congrés a demanar perdó. "M'he equivocat. Han estat unes declaracions molt desafortunades. I per tant demano disculpes a qui s'hagi sentit ofes, començant pel president Puigdemont."

No és la primera vegada que unes declaracions de Rufián desfermen la polèmica amb el soci de Govern a la Generalitat.