01:51

Pere Aragonès presentarà en els pròxims dies una querella per l'anomenat CatalanGate per aconseguir la desclassificació de la informació sobre l'espionatge.

El president català considera que el govern espanyol no està donant garanties que no es repeteixi l'espionatge als líders independentistes catalans. Ho ha dit en resposta a la CUP que també ha reclamat a Pere Aragonès que aclareixi el cas del policia infiltrat en diverses organitzacions catalanes.

Els socis, Junts, també han carregat contra el govern espanyol. Insisteixen que no té cap voluntat de dialogar. El seu portaveu, Albert Batet, ha demanat a Pere Aragonès que cridi a files a Gabriel Rufián que en unes declaracions acusava Puigdemont literalment de “tarat”, per haver delcarat la DUI. I el President, no ha dubtat en rectificar-ho, alhora que el portaveu republicà al Congrés, en una piulada, ha matisat que no s'havia explicat bé i demana disculpes | Laura Herrero