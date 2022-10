La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha assegurat que es contemplen tots els escenaris de negociació dels comptes catalans pel 2023. Serret no descarta la pròrroga de pressupostos, però insisteix que els socis prioritaris són Junts per Catalunya, CUP i Comuns: "No descartem cap escenari". Meritxell Serret assenyala que hi ha mecanismes per aprofitar recursos en l'hipotètic en cas d'haver de fer una pròrroga de pressupostos: "No és l'escenari més desitjat, ni de bon tros".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Serret ha assenyalat que el PSC no és un soci prioritari per ERC per obtenir suport i tirar endavant els pressupostos: "Tenim un conflicte polític, ells estan asseguts al davant, amb el PSOE". Serret reitera que els socis prioritaris són Junts per Catalunya "i pactar-los amb el PSC no entra a les prioritats". De les negociacions per poder aprovar pressupostos, Serret explica que els comptes no estan tancats al 100% i ofereix "ajustos" per sumar-hi suports: "Els estem treballant com ho feia el conseller Giró i en les grans línies es mantindrà bastant la coherència".

Meritxell Serret deslliga les negociacions dels pressupostos de la Generalitat i els de l'Estat "poden anar enllaçats o no" i afirma que la prioritat pel govern de Pere Aragonès són els avenços a la taula de negociació: "El conflicte polític encara és viu. Tota la força política la posarem a què s'avanci en aquesta negociació". Serret afegeix que la prioritat és aconseguir "passos en la desjudicialització" a la taula de diàleg "i després vindrà la negociació dels pressupostos de l'Estat i els d'aquí".

L'obertura d'una delegació a Israel "no està consolidada" La consellera d'Exteriors diu que 'no està del tot consolidat' l'escenari d'obrir una delegació catalana a Israel, després de la polèmica per les declaracions de l'anterior responsable d'Exteriors, Victòria Alsina, que havia afirmat que la condemna a Israel per polítiques "d'apartheid" que va aprovar el Parlament el juny passat "no era la posició del Govern". Serret ha evitat valorar el paper d'Israel i diu que com a Govern "respectem tot el que aprovi el Parlament". Meritxell Serret diu que continuaran amb les línies d'acció que han mantingut amb Palestina i es fixa com a prioritat tenir una "xarxa amplia de delegacions i consolidar-la" per aconseguir credibilitat i reputació. “☕ @MeritxellSerret diu que "no està del tot consolidat" l'escenari d'obrir una delegació catalana a Israel | @exteriorscat @Esquerra_ERC



��️ "Volem consolidar la xarxa de delegacions".



Meritxell Serret afegeix que el Govern de la Generalitat no té encara una "posició concreta" sobre si a la franja de Gaza es respecten els drets humans: "Hi ha situacions on els drets humans estan en perill".