El Govern tanca files amb la consellera Alsina

El president de la Generalitat ha hagut de sortir al pas de la polèmica originada pel viatge de la consellera d'Acció Exterior a Israel i Palestina. Pere Aragonès defensa que el Govern es relacioni amb Israel i tots els pobles i estats del món, independentment de la seva "política interna.

El motiu de la polèmica són les declaracions de la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, en una televisió israeliana, on ha assegurat que la condemna a Israel per polítiques "d'apartheid" que va aprovar el Parlament al juny "no és la posició del Govern ni la dels catalans".

“'This is not the position of the Catalan government, this is not the position of the Catalan people'



Despite a resolution last year by the Catalan Parliament condemning Israel for 'apartheid policies,' @_VictoriaAlsina tells @calev_i24 that is not the position of the government pic.twitter.com/B3AMx3EMgX“