01:14

El president surt al pas de les crítiques a la consellera d'Exteriors per dir que una resolució del Parlamenr sobre Israel no representa la posició dels catalans

El president de la Generalitat ha hagut de sortir al pas de la polèmica originada pel viatge de la consellera d'Acció Exterior a Israel i Palestina. Pere Aragonès defensa que el Govern es relacioni amb Israel i tots els pobles i estats del món, independentment de la seva "política interna.

El motiu de la polèmica són les declaracions de la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, en una televisió israeliana, on ha assegurat que la condemna a Israel per polítiques "d'apartheid" que va aprovar el Parlament al juny "no és la posició del Govern ni la dels catalans".

El mes de juny el Parlament aprovés una resolució en què equiparava el sistema que Israel aplica als "Territoris Ocupats" al crim d'apartheid i el declarava contrari al dret internacional. Aquest primer punt del text, acordat pels grups parlamentaris d'ERC, la CUP i ECP a la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC) va rebre el suport també del PSC-Units. El grup de JxCat s'hi va oposar, i Vox i Cs es van abstenir.

El text també condemnava la vulneració de drets humans i totes les pràctiques equivalents a l'apartheid contra la població palestina. Aquest punt va comptar amb els vots a favor de tots els grups, tret de Vox i Cs que es van abstenir.

La CUP veu inadmissibles les declaracions de la consellera d'Exteriors i li demana una rectificació. El diputat Carles Riera lamenta que el Govern de Catalunya no respecti els mandats del Parlament. | LAURA HERRERO