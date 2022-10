Meritxell Serret: "No descartem cap escenari sobre pressupostos"

Meritxell Serret diu que no es pot descartar "mai al 100%" una pròrroga dels comptes de la Generalitat de Catalunya: "No descartem cap escenari sobre pressupostos". La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea insisteix que els socis prioritaris són Junts, CUP i Comuns. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica per què el PSC no és un soci prioritari per ERC: "Tenim un problema de fons. Estan asseguts amb el PSOE". Assegura que els pressupostos no estan tancats al 100%, però es mantindrà la "coherència": "Si es poden fer ajustos per sumar suports, ho farem". I insisteix que hi ha mecanismes per aprofitar recursos en l'hipotètic cas d'una pròrroga de pressupostos.

Serret assegura que el nou Govern d'Esquerra en solitari té un perfil "marcadament independentista". Explica que la conselleria li va arribar com una "grata" sorpresa quan li va trucar el president, no esperava que fos per proposar-la. I detalla per què va acceptar la conselleria sense rumiar-ho massa: "No em veia en cor ni amb ganes de portar la contrària al president". La consellera diu que "no està del tot consolidat" l'escenari d'obrir una delegació catalana a Israel i que el Govern no té encara una "posició concreta" sobre si a la franja de Gaza es respecten els drets humans. "Hi ha situacions on els drets humans estan en perill", ha reconegut.