Santi Rodríguez: "No veig que el PSC sigui l'alternativa a ERC"

El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, assegura que podria donar suport a una moció de censura contra el nou Govern de la Generalitat "en funció de les circumstàncies, però no veu clara l'alternativa a l'actual Executiu català: "No veig que el PSC sigui l'alternativa a ERC". Santi Rodríguez posa d'exemple que Junts per Catalunya demana ara una moció de confiança a Pere Aragonès, però que quan es va votar al Parlament, hi van votar en contra: "A la política hi ha sorpreses, potser els socialistes surten a salvar a Aragonès".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Santi Rodríguez ha assegurat que el PP de Catalunya vol "aixecar la bandera d'una alternativa real": "No em resigno a què només puguem tenir governs independentistes o d'esquerres". Rodríguez posa d'exemple el cas andalús o del país basc, on el PP ha acabat governant malgrat que "s'ho pensaven ben poc".

Sobre la demanda de Moreno Bonilla "No és gaire adequat això" Santi Rodríguez considera poc adequades les paraules del president andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, demanant a les empreses catalanes a desplaçar-se a Andalusia: "No és gaire adequat". Rodríguez diu que hi ha empreses que fa temps que "s'han desplaçat" de Catalunya per la fiscalitat "continua sent la que és". El secretari general del PPC remarca que Catalunya és la comunitat autònoma amb fins a 15 impostos propis i afirma que és més car viure a Catalunya: "Hi ha persones que a efectes fiscals declaren la seva residència a altres comunitats".



