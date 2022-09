Aragonès admet que el referendum pactat va per llarg

A quatre dies per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que prioritza la desjudicialització del conflicte polític i assumeix que el referèndum pactat no serà immediat. Una afirmació que no ha agradat als seus socis de coalició al Govern, a Junts. I se suma a la tensió ja existent entre tots dos per l'assistència o no a la manifestació de l'ANC de l'Onze de setembre.

Les absències d'Esquerra Republicana de Catalunya en la manifestació de l'ANC escenifiquen un cop més la ruptura en l'estratègia de l'independentisme. El president Aragonès defensa la taula de diàleg en què, ara per ara, prioritza la desjudicialització i espera avenços abans que acabi l'any. El referèndum l'aparca per més endavant.

Hem de ser conscients que aquesta negociació, no és una negociació que es resoldrà a curt termini. Jo enganyaria la ciutadania si dic: 'En doc mesos tindrem reconegut un referèndum sobre la independència de Catalunya'. És una negociació que ha d'anar per fases", afirmava aquest dimecres al programa els Matins de TV3.

Malgrat la crispació entre els socis, Aragonès confia que el govern no es trencarà. Per Junts l'estratègia del president no funciona i exigeix als republicans que triïn. "Hi ha una macedònia de dos pactes d'investidura, el que va permetre investir Pedro Sánchez i el que va permetre investir Pere Aragonès. Cal que ERC decidís si vol complir el pacte de govern", assegura Josep Rius de Junts a la Ser Catalunya.

La CUP els insta a abandonar picabaralles perquè, diuen, desmobilitzen l'independentisme. Quan creuen, el que cal és tensar Sánchez més que mai. "I en aquest marc és en el que ens podrem tornar a mobilitzar, en aquest marc és en el que ens podrem posar en una altra situació similar a la de l'octubre del 17, i en aquest marc és el que podrem anar i tornar afer un embat i un xo c amb l'Estat per aconseguir la llibertat del nostre país", assegura Xavier Pellicer, diputat de la CUP.

Per una altra banda, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, desconfia que les discrepàncies dels socis de Govern acabin suposant un trencament de l'executiu i creu que els interessa estar units.

