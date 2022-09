02:59

A quatre dies de la Diada Nacional de Catalunya, en els que les discrepàncies i la tensió en el moviment independista s'evidencien a marxes forçades, el president de la Generalitat, Pere Aragonès descarta un referèndum a curt termini.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, situat en el centre de la polèmica per no assistir a la manifestació de l'ANC, no veu possible un referèndum a curt termini aparca l'autodeterminació i prioritza la desjudicialització en la negociació amb el govern espanyol.

Una negociació que volen accelerar en aquest últim trimestre de l'any perquè el 2023 és un any electoral- Declaracions en mig d'una setmana complicada per a l'independentisme que afronta la Diada més dividit que mai. El president manté la seva negativa a participar en la manifestació de l'ANC.

Malgrat els socis, Junts, si que participi i lamenti la decisió del president, Aragonès normalitza les discrepàncies i no creu provoquin un trencament al govern. INFORMA: LAURA HERRERO.