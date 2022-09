L'ANC defensa que la manifestació de l'11S no va contra ERC

Segueixen les acusacions creuades entre els líders d’ERC i l’ANC després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi confirmat la seva absència a la manifestació independentista. Aragonès, que ha abordat aquesta qüestió dins la reunió de l'executiu català, en canvi, sí que serà a l’acte polític que organitza Òmnium Cultural a l’Arc de Triomf de Barcelona a les 12 del migdia.

Una renúncia a la qual també s'han acabat sumant definitivament els consellers d'ERC que utilitzen els mateixos arguments que Aragonès o Oriol Junqueras per justificar la seva negativa. I és que consideren que la mobilització va en contra dels partits i el mateix Govern. Sí que hi seran, en canvi, els consellers de Junts, amb el Vicepresident, Jordi Puigneró, al capdavant.

El mateix executiu català intenta normalitzar la situació. La seva portaveu, Patrícia Plaja, diu que són conscients de les dificultats i esquerdes generades dins el moviment independentista i ha fet una "crida a la unitat" demanant explícitament "un esforç de tothom" per salvar les diferències.

Junqueras tampoc anirà a la manifestació Aquest dimarts ha estat el líder dels republicans, Oriol Junqueras, qui ha assegurat, a una entrevista a Ser Catalunya, que tampoc anirà a la convocatòria de l’ANC en considerar que “va en contra de molts independentistes i de l’independentisme majoritari d’aquest país". Una decisió que Junqueras ha atribuït a una part de la direcció de l’entitat i que ha considerat “un error”. ERC demana replantejar la manifestació de l'11S

L’ANC es defensa La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, per la seva banda, nega que la manifestació de la Diada sigui contra Esquerra. "En cap moment ens hem referit a cap partit. Sempre ens referim al 52% que no compleix. No és, de cap de les maneres, excloent. Dins l'ANC hi ha tota mena de gent que vol la independència", ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Feliu, l'ANC no està "en contra de les institucions ni de la democràcia, però en aquests moments els partits que es diuen independentistes no fan un projecte per la independència". "Els partits estan molt instal·lats en l'autonomisme", ha criticat. La manifestació de la Diada anirà del Paral·lel a l'Estació de França

Precisament, després de la reunió de l'executiu català, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha reconegut les diferències existents entre els partits i les entitats independentistes. El Govern demana "un esforç de tothom" per intentar treballar en l'objectiu comú que és la Independència. "Hi ha diferències, però aquestes han de servir per construir", ha apuntat, alhora que ha defensat "estem d'acord en el què, però hem de seguir treballant en el com".

Forcadell no se sent exclosa Aquest mateix dilluns la direcció d’ERC ha amagat amb no assistir tampoc a la manifestació. Marta Vilalta instava, fins i tot, l’Assemblea a replantejar la convocatòria. A l’espera de la resposta, l’expresidenta del Parlament, i exlíder de l’ANC, Carme Forcadell, ha confirmat a Rac1 que ella hi serà perquè “no se sent exclosa”, tot i que ha reconegut que “no subscriu al 100% el manifest de l’entitat en contra dels partits i el Govern”.