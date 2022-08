Pere Aragonès respon l'ultimàtum de Junts reclamant més concrecions

La primera reunió de l'executiu català després de les vacances ha servit per tornar a posar sobre la taula les diferències entre els socis de Govern. El president de la Generalitat ha exigit als consellers de JxCat "propostes concretes" sobre l'acció que tant li reclamen. Contestava així l'ultimàtum del secretari general de la formació, Jordi Turull, que retreu que aquest dilluns ha retret que s'hagi suspès l'avenç en l'eix nacional i s'estigui apostant per una via autonomista.

Traslladar les propostes als òrgans de coordinació Segons ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, Pere Aragonès també ha reclamat "estabilitat" davant el complicat panorama socioeconòmic que sembla que s'anticipa de cara aquest hivern. En aquest sentit, els ha emplaçat a traslladar aquests dubtes als "òrgans que ja existeixen de coordinació" entre ERC i JxCat. “��️ Pere Aragonès es mostra "disposat a escoltar" les propostes dels seus socis de Govern.



➕Info: https://t.co/6imulRXpZ0 pic.twitter.com/MSzoddnWQZ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 30, 2022 Aragonès hauria deixat clar que està disposat a escoltar totes les propostes, però també ha reclamat "responsabilitat" perquè "necessitem que tothom estigui al 100%", ha dit Plaja. Així, el president català ha refermat que "l'objectiu prioritari i compartit és seguir treballant sense descans" per la independència i un referèndum d'autodeterminació. En tot cas, Plaja ha advertit que només s'està en el primer any de legislatura i que "s'han donat resposta a molts dels temes", per bé que ha reconegut que "queda temps per assolir tots els objectius marcats". El cas Borràs marca l'inici del curs polític