JxCat reclama reconsiderar la suspensió de Borràs

Junts per Catalunya demana a la Mesa del Parlament reconsiderar la suspensió de la presidenta de la cambra Laura Borràs i no descarta portar la qüestió a instàncies europees.

En un comunicat, el grup parlamentari ha explicat que l'acord per suspendre a Borràs és "una vulneració dels seus drets fonamentals com el dret a la presumpció d'innocència, el dret a la participació política o el principi de seguretat jurídica". En el mateix, la formació independentista explica que tracten d'esgotar totes les vies administratives abans de poder obrir la via judicial a Europa.