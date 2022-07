Esquerra Republicana, el PSC i la CUP opten per la decisió més contundent. A la reunió de la Mesa del Parlament celebrada aquest dijous han decidit sol·licitar l'aplicació de l'article del reglament de la Cambra que estableix la suspensió de funcions de Laura Borràs. L'article en qüestió és el 25.4 que es refereix a casos de corrupció. Davant d’aquest escenari, Laura Borràs, acusada de prevaricació i falsedat documental quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, queda suspesa de drets i deures parlamentaris i, per tant, també relegada com a presidenta del Parlament.

Borràs s'ha quedat fora de la sala on s'ha pres la decisió, per no concorre a un conflicte d'interessos. Abans de l'inici de la reunió sí que ha entrat dins la sala per fer una última reflexió. Ha transmès que el seu cas "no és de corrupció" i, per tant, abordessin l'aplicació de l'article en qüestió "en consciència". També els ha demanat que no facin de "jutges" tal com ja havia avançat en una entrevista al programa Aquí Parlem” de TVE a Catalunya .

Si no dimiteix, amb el reglament a la mà, les funcions les assumiria de forma interina la vicepresidenta, la republicana Alba Vergés. Els republicans s'han compromès però, a mantenir la presidència de la cambra catalana en mans de Junts.