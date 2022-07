Laura Borràs: "Suspendre no vol dir deixar el càrrec"

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, assegura que si la Mesa de la Cambra acaba decidint que l'ha de "suspendre de drets i deures, no vol dir haver de deixar el càrrec". En una entrevista al darrer programa de la temporada d'Aquí Parlem amb Lluís Falgàs, Borràs ha defensat la seva innocència sobre el cas de l'adjudicació dels contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes i insisteix que no té cap intenció de dimitir.

