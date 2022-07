Laura Borràs s'enfronta 6 anys de presó pels contractes de l'ILC

La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs per adjudicar presumptament a dit diversos contractes entre març del 2013 i febrer del 2017 quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Es tracta del pas previ per a obrir judici oral.

L'escrit d'acusació atribueix a Borràs els presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental, però, en canvi, descarta el frau i la malversació continuada pels quals sí que la va processar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) fa dues setmanes.