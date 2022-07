La Fiscalia demana per a Laura Borràs 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per càrrec públic.També planteja una multa de 144.000 euros. El ministeri públic l'acusa de prevaricació i falsedat documental per suposadament fraccionar i adjudicar contractes a dit per afavorir un amic quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. La presidenta ha conegut l'acusació quan presidia un acte al Parlament, al costat justament, del president Pere Aragonès.