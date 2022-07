Laura Borràs deixa clar que no pensa dimitir pels contractes a la ILC

Són moments especialment convulsos a la Cambra catalana, especialment per la situació d’indefinició que ha quedat la seva presidenta, Laura Borràs, després que el TSJC l’hagi deixat a les portes d’haver d’anar a judici per les presumptes irregularitats en la concessió dels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes.

"Laura Borràs deixa clar que no pensa dimitir i torna a defensar la seva innocència sobre el presumpte fraccionament de contractes la ILC



— RTVE Notícies July 5, 2022

Aquest mateix dimarts, Borràs, ha comparegut per deixar clar que no pensa “fer un pas al costat”. La presidenta del Parlament ha defensat que no ha fet “res punible penalment”, i ha afegit que no es pensa “rendir”. Denuncia que no pot acabar bé un cas en què no es va decidir la investigació d’uns fets sinó d’una persona i que, manté, és conseqüència d’un assetjament judicial i persecució política contra ella.