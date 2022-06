ERC i la CUP han de decidir què fer amb Borràs

El TSJC deixa a un pas de judici a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Aquest dimecres ha conclòs la instrucció de la causa que la investiga pel presumpte frau en els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes durant la seva etapa com a directora entre el 2013 i 2017.

Borràs encara pot recórrer la decisió, però, així i tot, el seu futur polític es planteja més incert perquè el reglament del Parlament fixa que, en el moment que s'obri judici oral contra un diputat per delictes de corrupció, la seva acta quedarà suspesa si el ple ho acorda després per majoria absoluta.

En tot cas, des d’ERC han defensat repetidament que, en contra del que defensa Borràs, la seva imputació no té a veure amb la repressió de l’Estat contra el procés. La seva antecessora , Carme Forcadell , la instava en una entrevista a SER Catalunya a “ no pensar en ella mateixa sinó en el prestigi de la institució del Parlament” .

De moment, no hi ha posicionaments públics al respecte. Només Borràs ha utilitzat les xarxes socials per ironitzar: “Tot molt de 'democràcia perfecta': anar-se carregant drets un rere l'altre" , ha lamentat en un tuit. Així mateix, també ha dit que ha conegut la notícia pels mitjans de comunicació abans de ser informada pels advocats.

ERC i CUP han d’analitzar ara si acaben, com sembla, decidint fer-la caure quan se li obri el judici oral, tal com en principi marca l’article 25.4 del reglament del Parlament. Recordem que aquest és el mateix punt que la presidenta del Parlament volia suprimir en una futura reforma.

La Fiscalia té deu dies per decidir

El jutge creu que la nova presidenta de JxCat va abusar del càrrec per atribuir a dit de forma directa o indirecta al seu amic Isaías Herrero 18 contractes menors per serveis informàtics. Estima el valor total dels contractes en 260.000 euros, que s'haurien fraccionat per quanties inferiors de 18.000 euros per eludir el concurs públic. El magistrat veu en les comunicacions entre ells "indicis sòlids" que tots dos es van concertar per defraudar a la institució cultural.

Un cop tancada formalment la instrucció, el jutge ha donat 10 dies a la Fiscalia perquè demani l'obertura de judici oral i presenti el seu escrit d'acusació o bé demani l'arxivament de la causa oberta contra Borràs i 3 investigats més per presumpta prevaricació, frau, falsedat i malversació.