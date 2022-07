00:56

Laura Borràs assegura que no deixarà la presidencia del Parlament després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'hagi deixat a un pas de judici.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha garantit aquest dimarts que és innocent i que no ha comès cap delicte en la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, per la qual cosa ha garantit que no té "cap intenció de fer un pas al costat".

Ha assegurat estar sotmesa a un "assetjament judicial" i ha insistit que cada dia intenta defensar la dignitat del Parlament."No he fet res punible penalment. No em penso rendir", ha subratllat Borràs, que ha lamentat que té la sensació que no pot acabar bé un cas en què no es va decidir la investigació d'uns fets sinó d'una persona i que ha comptat amb irregularitats en el procediment, segons ella | Elena Garcia