La presidenta del Parlament, Laura Borràs, cada vegada ho té més difícil per seguir al capdavant de la cambra catalana. La màxima autoritat del país, Pere Aragonès, adverteix que Borràs hauria d’apartar-se de la institució "per no perjudicar-la". En una entrevista a Onda Cero, li ha demanat que “pensi en el Parlament” davant la possibilitat que se li obri judicial oral.

Aragonès assegura que el seu cas "és diferent dels relacionats amb l'1 d'octubre" i destaca que si fos d'Esquerra Republicana ja no seguiria en el càrrec. Recorda que no és necessari que dimiteixi, sinó que "podria demanar la suspensió".

La replica a Aragonès per part de Junts ha estat taxativa. El seu portaveu Josep Rius ha advertit que "la millor manera de prestigiar les institucions és defensar la presumpció d'innocència i la sobirania del Parlament".

"La millor manera de prestigiar les institucions és defensar la presumpció d'innocència i la sobirania del Parlament"



Els comuns intensifiquen la pressió La pressió contra Borràs també arriba de les files dels comuns. El seu portaveu, Joan Mena, ha rebutjat obertament la pretensió que no se li apliqui l'article 25.4 del Reglament de la cambra i ha volgut deixar clar que "no ha de ser un menú a la carta per a ningú".



Segons ha apuntat Mena en una roda de premsa, "no entenem que un reglament reformat amb el suport de Junts es vulgui modificar quan els afecta de manera personal". Mena ha afegit que Laura Borràs "hauria de ser la primera que hauria de vetllar pel compliment del Reglament", per la qual cosa li ha exigit que "no faci paranys intentant disfressar un debat sobre el compliment del Reglament amb un altre sobre la presumpció d'innocència". La presidenta del Parlament, Laura Borràs, assegura que no dimitirà