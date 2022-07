En el cas Laura Borràs, el president de la Generalitat va un pas més enllà. Pere Aragonès diu que si fos d'Esquerra, ja hauria dimitit com a presidenta del Parlament. Junts es queda sol en la seva defensa, però insisteix que Borràs no s'apartarà per no cedir davant la justícia espanyola. Socialistes i comuns l'insten a posar per davant la institució.