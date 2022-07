01:11

El president de la Generalitat, Pere Aragonès demana a la presidenta del Parlament, Laura Borrás, que posi per davant la institució i s'aparti.

Aragonès assegura que si Borràs fos d'Esquerra Republicana "ja hauria dimitit" del càrrec davant la possibilitat que se li obri judici oral per presumptes irregularitats quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.

Unes paraules que han tensat encara més les relacions entre els dos socis de Govern. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha advertit que "la millor manera de prestigiar les institucions és defensar la presumpció d'innocència i la sobirania del Parlament".

ERC, per la seva banda, rebutja reformar el Reglament del Parlament per no aplicar l'article 25.4 del Reglament de la Cambra, que estipula que s'ha de suspendre als diputats als quals s'ha obert un judici oral per delictes vinculats a la corrupció | Elena Garcia