Aragonès veu "inacceptables les pressions" de Dalmases

Aragonès qualifica d'inacceptables les pressions a periodistes per part de responsables públics. El President n'ha parlat per primera vegada després de l'esbroncada del diputat de Junts, Francesc de Dalmases, a una periodista en una entrevista a Laura Borràs a TV3.

El president de la Generalitat ha evitat dir si hauria de plegar o no, però si assegura sentir-se incòmode amb la situació. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Estel. Sobre la situació de la presidenta del Parlament, Aragonès defensa el reglament que estableix que s'ha de suspendre un diputat quan se li obre judici oral per corrupció.

"Aragonès, sobre el cas de Borràs: "Mantenir una posició de tensionar tant les institucions no ajuda". Ha insistit que si la presidenta del Parlament fos d'ERC ja se l'hauria apartat del càrrec

Dalmases lamenta el "linxament"

També s'ha acabat per pronunciar el diputat de Junts. Dalmases ha lamentat que "fa tres dies que visc en un circ que cada cop evoluciona més a un linxament difícil de justificar". Unes paraules, des de la tribuna de la cambra catalana, que s'han precipitat després que diputats de Cs i PPC s'hi hagin referit durant el debat d'una moció que defensava.

El diputat ha admès que va tenir una "discussió encesa" amb la treballadora, a qui s'ha referit com a una persona a qui estima: "Valoro el periodisme que fa des de fa més de deu anys". "Si alguna passió he tingut a la meva vida és per la llibertat de premsa i pel bon periodisme", ha dit.