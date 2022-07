00:59

El diputat de Junts, Francesc de Dalmases es declara víctima d'un "circ", denuncia un linxament, i admet una discussió "encesa".

Dalmases ha lamentat que "fa tres dies que visc en un circ que cada cop evoluciona més a un linxament difícil de justificar". Unes paraules, des de la tribuna de la cambra catalana, que s'han precipitat després que diputats de Cs i PPC s'hi hagin referit durant el debat d'una moció que defensava.

El diputat ha admès que va tenir una "discussió encesa" amb la treballadora, a qui s'ha referit com a una persona a qui estima: "Valoro el periodisme que fa des de fa més de deu anys". "Si alguna passió he tingut a la meva vida és per la llibertat de premsa i pel bon periodisme", ha dit | ELENA GARCIA