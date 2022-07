El TSJC decreta l'obertura del judici oral de Laura Borràs

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, anirà a judici per presumptament fraccionar contractes per a afavorir a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha comunicat aquest dimarts que l'obertura del judici oral pels presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental.

En aquesta causa, la Fiscalia ha reclamat per a Borràs una pena de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació pels presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental. Aquesta decisió precipita el debat sobre la seva suspensió com a president del Parlament, tot i que la mateixa Laura Borràs ha deixat clar que no dimitirà.