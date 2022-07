El TSJC envia Laura Borràs a judici pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalia li demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació. El Parlament haurà de decidir si li suspèn l'acta de diputada i, per tant, també el càrrec de presidenta.

Borràs va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes entre 2013 i 2017. Segons els investigadors, va abusar del càrrec per adjudicar 18 contractes menors a un amic, Isaias Herrero, per més de 300.00 euros. Fraccionant-los per no superar els 18.000. La causa es va obrir a Barcelona, el 2018, quan Borràs era consellera de cultura. Després va passar al Tribunal Suprem quan va anar al Congrés. Ara, en ser aforada al Parlament, la jutjarà el Tribunal Superior de Justícia.