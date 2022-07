La Mesa del Parlament deixarà caure Borràs

Esquerra Republicana, el PSC i la CUP sol·licitaran aquest dijous l'aplicació de l'article del reglament del Parlament que estableix la suspensió de la presidenta de la Cambra. Davant d’aquest escenari Laura Borràs, acusada de prevaricació i falsedat documental quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, es resisteix a fer el pas al costat que li demanen.

Si no dimiteix, amb el reglament a la mà, les funcions les assumiria de forma interina la vicepresidenta, la republicana Alba Vergés. El republicans s'han compromès a mantenir la presidència de la cambra catalana en mans de Junts.

Suïcidar-se per l’autonomia

Borràs ha advertit a les xarxes socials que “els que em vulguin morta, m’hauran de matar i embrutar-se les mans”. I afegeix: “Jo he vingut a fer la independència, no a suïcidar-me per l’autonomia”. La presidenta del Parlament, en un llarg fil a twitter, ha tornat a defensar “la seva innocència” i ha denunciat que és “víctima d’una persecució política" i que no se la pot suspendre perquè en el seu cas no hi ha “corrupció política”.

La setmana passada la presidenta del Parlament advertia en una entrevista al programa ‘Aquí Parlem” de TVE a Catalunya que “suspendre no vol dir apartar del càrrec” i assenyalava ERC i la CUP sobre les conseqüències de la decisió política que suposava: “Espero que a la mesa hi hagi polítics i que no fessin de jutges”.