Esquerra Republicana, el PSC i la CUP sol·licitaran aquest dijous l'aplicació de l'article del reglament del Parlament que estableix la suspensió de la presidenta de la Cambra. Davant d’aquest escenari Laura Borràs, acusada de prevaricació i falsedat documental quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, es resisteix a fer el pas al costat que li demanen.

Si no dimiteix, amb el reglament a la mà, les funcions les assumiria de forma interina la vicepresidenta, la republicana Alba Vergés. El republicans s'han compromès a mantenir la presidència de la cambra catalana en mans de Junts.

Borràs ha advertit a les xarxes socials que “els que em vulguin morta, m’hauran de matar i embrutar-se les mans”. I afegeix: “Jo he vingut a fer la independència, no a suïcidar-me per l’autonomia”. La presidenta del Parlament, en un llarg fil a twitter, ha tornat a defensar “la seva innocència” i ha denunciat que és “víctima d’una persecució política" i que no se la pot suspendre perquè en el seu cas no hi ha “corrupció política”.