Aragonès, convençut que hi ha Govern per temps

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fixa terminis per intentar constatar la voluntat de resoldre el conflicte polític per part de l'Estat. El tercer trimestre serà clau per saber si l'executiu central tira endavant les reformes legislatives que fixin el camí de la desjudicialització.

Aragonès, que ha reptat Pedro Sánchez a posar les urnes si creu que el diàleg està debilitant l'independentisme, manté el seu absolut convenciment que Junts no sortirà del Govern tot i la darrera crisi per la suspensió de Borràs com a presidenta del Parlament.

El president català reconeix que venen "temps difícil" per culpa de la inflació desmesurada. D'aquí que hagi anunciat a la roda de premsa de balanç del curs polític abans de marxar de vacances, que ja treballa en uns pressupostos de xoc. I per fer-ho es fixa en la CUP i els comuns.

Pressupostos de xoc davant la inflació L'alça de preus i els problemes d'abastiment del gas, del material industrial, dels productes agrícoles, i dels aliments fan que la situació econòmica, diu el President, sigui d'alta complexitat. Per fer-hi front, a banda de les mesures d'estalvi energètic, que Aragonès hauria volgut pactar amb Sánchez, l'instrument serà la confecció dels nous pressupostos.



Uns comptes que el Govern pensa tornar a negociar dins la majoria de la investidura, per tant amb la CUP, però també amb els comuns, que van ser els que finalment van acabar donant el suport davant la negativa dels anticapitalistes. Sobre el que també ha llançat un advertiment és sobre la inflació i l'augment de preus i ha garantit que el govern farà tot el possible per protegir la població.



Posar data a la desjudicialització El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també fixa terminis a Pedro Sánchez. Espera a partir de la tardor veure avenços en el compromís de desjudicialització del conflicte català. Per exemple fixa en abans de finals d'any la reforma del delicte de sedició.



��️ "Serà la manera de constatar la voluntat real de l'Estat" | @RTVECatalunya



Aragonès també ha reptat a Sánchez, a "posar les urnes" si creu que la taula de diàleg ha aconseguit minimitzar l'independentisme. ""Si tan segurs estan que guanyaran, que posin les urnes. Si no les posen, és que saben que no guanyaran", ha subratllat en roda de premsa posterior al Consell Executiu. Ho ha dit després que Sánchez atribuís al diàleg amb Catalunya la caiguda del suport a la independència, basant-se en l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat que recollia el rebuig del 52% dels catalans al fet que Catalunya es convertís en un Estat independent enfront del suport del 41%. La tercera taula de diàleg marca l'inici de la desjudicialització