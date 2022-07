La tercera taula de diàleg marca l'inici de la desjudicialització

De forma distesa, amb una aparent bona sintonia i cordialitat. Els 4 consellers catalans i els 4 ministres han fet una passejada pels jardins de la Moncloa, abans d'asseure's a negociar. Així ha arrencat aquest matí a les 10, a Madrid, la tercera reunió de la taula de diàleg entre Estat i Generalitat. La composició de la delegació catalana la formen la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el d'empresa Roger Torrent, el d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la de Cultura, Natàlia Garriga.

Per part del Govern espanyol, repeteixen els ministres Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Yolanda Díaz i Miquel Iceta. La trobada es va acabar de concretar a la reunió que van mantenir el 15 de juliol els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez.

Desjudicialització i blindatge del català

El Govern espera acords concrets, almenys en dos àmbits. Un més genèric que suposi el full de ruta per treure el conflicte català dels tribunals. I un altre de més concret com és el blindatge del català. "No ha estat fàcil", segons el Govern, acabar de tancar els darrers cerrells i d'aquí que la data no s’ha sabut fins al darrer moment.

Qui no participa és Junts. Serà la segona vegada, perquè en la primera reunió de la taula amb el govern de Pere Aragonès, el President no va acceptar que els membres fossin de partit, sinó, només consellers.

Una reunió, per cert, que s’havia de celebrar a principis d’any i arriba 8 mesos després, amb Pegasus pel mig, i en un context de prenegociaciÓ dels Pressupostos Generals de l'Estat, en què el Govern central necessitarà de nou a Esquerra.