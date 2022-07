01:38

La Generalitat i la Moncloa han segellat els seus primers dos acords de la taula de diàleg: superar la judicialització del conflicte i blindar el català.

Els dos executius coincideixen que es reprèn el diàleg i es marquen finals d'any com a límit per avançar més en la negociació.

La taula de diàleg comença a donar els seus fruits, a la tercera. Fruits que per al govern català són primeres passes, acords parcials però imprescindibles i per al govern central un punt i a part per avançar en el diàleg.

El primer dels acords, més genèric, pretén superar la judicialització. Es comprometen abans de finals d'anys a fer les modificacions legislatives pertinents. Moncloa, de moment, esquiva la reforma del delicte de sedició mentre la Generalitat la veu factible en els propers mesos.

El segon acord passa pel blindatge del català. El Govern dona el vistiplau a la llei aprovada al Parlament per evitar aplicar la sentència del 25% del castellà a les aules, també es demanarà que s'utilitzi al Parlament Europeu.

Una reunió amb un to amable en què ministres i consellers han exhibit sintonia. No hi han participat recordem els consellers de Junts, que ja han estat informats posteriorment dels acords. No descarten des del Govern, que n' hi hagi més d'una abans d’acabar el 2022 | LAURA HERRERO