Encara sense data, la pròxima reunió de la taula de diàleg prevista per aquesta setmana tindrà una representació íntegrament formada per consellers d’Esquerra Republicana.

“��️ Els consellers de Junts es queden fora de la taula de diàleg.



�� Natàlia Garriga i Joan Ignasi Elena, d'ERC, se sumen a la delegació que encapçalaran Laura Vilagrà i Roger Torrent | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/ZWml5BUZV5“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 26, 2022

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que finalment la delegació catalana encapçalada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i del conseller d’Empresa, Roger Torrent, també estarà integrada per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el d’Interior, Joan Ignasi Elena. En aquest darrer cas ho farà per designació expressa del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no assistirà a la trobada tal com es va acordar a la reunió de la Moncloa amb el president espanyol, Pedro Sánchez del passat 15 de juliol.

01.49 min ERC pressiona Junts per complir amb el pacte de Govern