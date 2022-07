01:25

La tercera taula de diàleg entre Estat i Generalitat es reunirà finalment aquest dimecres a les 10 del matí a la Moncloa.

8 mesos més tard del previst i in-extremis, la Moncloa i LA Generalitat tornen a reunir la taula de diàleg, Serà a les 10 del matí a Madrid. La data s 'ha fet esperar fins darrera hora perquè segons el Govern faltaven els últims cerrells per tancar sobre els acords que sortiran de la reunió.

S'esperen acords en matèria de desjudicialització sí, però es descarta per ara, que sigui la reforma del delicte de sedició que proposen els comuns.

Una pista per on podrien anar aquests acords ens la dona el fet que s'incorpori la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, responsable dels projectes lingüístics.

L'acompanyen també en aquesta ocasió, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i l'equip titular, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Tots ells són consellers d'Esquerra perquè Aragonès no ha convençut a Junts. Per part de la Moncloa, repeteixen l'alineació del 15 de setembre, les ministres Isabel Rodríguez i Yolanda Díaz i els ministres Fèlix Bolaños i Miquel Iceta | LAURA HERRERO