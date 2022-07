Sánchez i Aragonès acorden convocar la taula de diàleg a finals de mes

Amb una breu encaixada de mans a les portes de la Moncloa. Així ha començat l’esperada trobada entre el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb l’objectiu de poder normalitzar la relació enrarida pel cas Pegasus i impulsar la taula de diàleg. Finalment tots dos han acordat convocar la taula de diàleg durant la darrera setmana de juliol a Madrid.

Les reunions que van servir a més per a tancar un "acord marc per al diàleg i la negociació" en el qual tots dos executius estableixen les bases metodològiques d'aquest procés, es comprometen a posar fi a la "judicialització" del conflicte i aposten per la via del diàleg.

Aquesta és la primera reunió institucional entre Sánchez i Aragonès en deu mesos. La darrera va ser el 15 de setembre de 2021 a Barcelona de manera prèvia a l'última reunió de la taula de diàleg. En mig hi ha hagut, però, la crisi provocada per les escoltes a dirigents independentistes mitjançant el sistema Pegasus.

Els temes pendents

Tant l'equip de Sánchez com el d’Aragonès creuen que s'ha de treballar sense urgència per a avançar en continguts que puguin donar fruits a mitjà termini. En aquest sentit havien advertit que fins que no hi hagi acords tangibles i de suficient pes, no es convocaria la taula per a ratificar-los i fer-los públics, cosa que es produirà la darrera setmana de juliol.

Un dels temes que hauria centrat la reunió és precisament la situació de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, després que aquest dijous l'Advocat General de la UE obris la porta a la seva extradició des de Bèlgica.