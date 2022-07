El ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, fan un pas més en la normalització de relacions entre totes dues administracions. La trobada entre presidents, reclamada per Pere Aragonès després de l'esclat de l'escàndol de l'espionatge amb Pegasos, finalment es produirà el proper 15 de juliol a la Moncloa, a Madrid. Així ho han acordat a Vilagrà i Bolaños a la reunió que han mantingut aquest divendres al matí al Palau de la Generalitat.

La reunió, d'aproximadament hora i mitja, era la tercera que mantenien, des que va esclatar el cas Pegasus i ha servit d’avantsala per intentar posar fi a unes relacions congelades des d’abril passat. El mateix ministre de Presidència ha celebrat l'acord assolit amb la Generalitat per reprendre "el camí del diàleg, dels acords i de treballar conjuntament" i ha aclarit que la propera taula de diàleg estarà integrada només per membres dels dos governs "com és lògic".

Acabar amb la judicialització del conflicte Fa tot just dues setmanes, a Madrid, tots dos es van comprometre al fet que se celebrés una reunió entre tots dos presidents abans de les vacances d'estiu, i a acordar una metodologia per a reprendre la taula de diàleg paralitzada des de principis d’any. Precisament, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que el document acordat estableix "les garanties per reforçar el procés de negociació". “��️ Laura Vilagrà fixa les 3 carpetes "per reprendre la taula de diàleg".



