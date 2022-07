00:57

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, posen data i condicions trobada prevista entre els presidents Pedro Sánchez Pere Aragonès.

A banda de l'esperada reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès del proper 15 de juliol, el Govern i la Moncloa han fixat la metodologia per reprendre la negociació. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, aclareix que s'ha establert un acord marc per reforçar i donar garanties per poder tornar a asseure's a negociar. De moment, no dona per normalitzades les relacions entre administracions fins que no es concreti la desjudicialització i la regeneració de les confiances perdudes per culpa del cas Pegasus.

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, celebra l'acord al qual s'ha arribat per reprendre la via del diàleg. Si durant aquest juliol hi ha resultats, el compromís és el de reunir la taula de diàleg dues vegades abans no acabi l'any | Laura Herrero