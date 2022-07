00:46

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pacten que la taula de diàleg es reuneixi la darrera setmana de juliol a Madrid.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat satisfet amb la reunió que ha mantingut a la Moncloa, deu mesos després, amb el cap de l'executiu espanyol. Assegura que Sánchez s'ha compromès a arribar fins al final en el cas Pegasus i a avançar en la desjudicialització del conflicte català. El president català adverteix que aquest "necessita solucions polítiques, i això exigeix fets i concrecions".

A la reunió de la taula de diàleg convocada per la darrera setmana de juliol a Madrid no hi assistiran els presidents. La delegació catalana, encara coixa, resta a l'espera que ERC aconsegueixi sumar-hi els consellers de Junts | Laura Herrero