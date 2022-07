La Moncloa insisteix en la necessitat d'àmplies majories per fer canvis normatius dins de la legalitat. Uns canvis que segons la Generalitat han d'arribar abans d'acabar l'any.

Sense concretar massa com es faria aquest procés de desjudicialització, el document diu que "cal reforçar l’aposta per solucions polítiques, sempre en el marc de la seguretat jurídica i de l’atenció a les demandes democràtiques avalades per una majoria social àmplia i transversal segons els principis i l’ordenament democràtic i s’ha de concretar en mesures que suposin un avenç que millori la situació de partida i contribueixin a resoldre el conflicte polític".

L'altre acord que ha sortit de la trobada entre la delegació dels governs català i espanyol a la Moncloa d'aquest dimecres ha estat el blindatge del català a l'escola. Això vol dir que el govern espanyol no recorrerà la nova legislació sobre el català a l'escola aprovada al Parlament. D'altra banda, també s'ha acordat el seu impuls tant a les Corts, "començant pel Senat", segons ha explicat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Aquest mateix impulsa també s'estendrà al Parlament Europeu, amb la garantia que pugui emprar-se al Ple i que tingui el finançament necessari.