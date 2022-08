02:05

Pere Aragonès reclama que la desjudicialització pactada amb l'Estat a la darrera reunió de la taula de diàleg es comenci a materialitzar abans d'acabar l'any.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera a partir de la tardor veure avenços en el compromís de desjudicialització del conflicte català. Per exemple fixa en abans de finals d'any la reforma del delicte de sedició.

Un procés de negociació del que no forma part Junts, però amb qui continua comptant per al Govern, tot i les diferències. En paral·lel, també fa una crida per pactar amb la CUP i els comuns els pressupostos de l'any vinent, marcats per un futur econòmic incert. Sobre el que també ha llançat un advertiment és sobre la inflació i l'augment de preus i ha garantit que el govern farà tot el possible per protegir la població | LAURA HERRERO