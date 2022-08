El cas Borràs marca l'inici del curs polític

El curs polític a Catalunya arrenca oficialment aquesta setmana amb la mirada posada novament en la Mesa del Parlament, que dijous ha de decidir si manté la suspensió de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, a instàncies de JxCat.

Aquest mateix dilluns, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha reclamat a ERC que s’activi i tingui la “valentia política per acabar amb aquest serial”. Mena insisteix que Borràs s'aparti i que si Junts no fa el pas qui té “la clau" és d'Esquerra.

Junts perfila l'estratègia

Precisament, Junts per Catalunya s'ha citat aquest dilluns a Girona, en una executiva que es preveu més llarga, i discutida precisament per la situació de Borràs. Entre els temes que hi ha sobre la taula també hi ha l’estratègia sobre els pressupostos de la Generalitat o el debat de política general de finals de setembre, que Junts fia al compliment de l’acord de Govern amb ERC i la consulta a les bases de si han d’anar a l’oposició.