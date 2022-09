El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no participarà finalment en la manifestació de la Diada convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Després de setmanes en què el Govern no volia desvetllar la incògnita, finalment, fonts del mateix executiu ha explicat que "no seria coherent amb el plantejament que han fet des de l'organització que volen manifestar-se contra els partits polítics i les institucions per denunciar una manca d'unitat entre l'independentisme".

Els consellers de Junts confirmen l'assistència Aragonès, que l'any passat sí que va anar a la manifestació de l'11 de setembre, va ser increpat per alguns dels assistents. L'executiu entén que la mobilització, tal com s'ha plantejat, "aprofundeix en les divergències de l'independentisme". La mateixa presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha advertit en declaracions a La Vanguardia, que si Aragonès no assisteix a la manifestació significarà "que no està implicat en la independència". Contràriament, aquest mateix divendres els consellers de Junts per Catalunya han confirmat que sí que participaran de la mobilització. Al capdavant hi haurà el mateix vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, que serà el màxim càrrec de l'executiu català a la manifestació.