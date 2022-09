Pere Aragonès no serà a la manifestació independentista de la Diada

El President de la Generalitat, Pere Aragonès, no assistirà finalment a la manifestació del proper 11 de setembre convocada per l'Assemblea Nacional Catalana.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assistirà finalment a la manifestació del pròxim 11 de setembre convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Una nova mostra de divisió entre els socis de govern quan falta poc més d'una setmana per la Diada.

Aragonès considera que seria "incoherent" assistir a la manifestació independentista convocada per l'Assemblea Nacional Catalana el proper 11 de setembre. Segons el president es tracta "d'una protesta contra els partits i no contra l'Estat". Sí que participarà en tots els actes oficials en motiu de la Diada i farà el discurs institucional la vigília de l'11 de setembre des del fòrum romà d'Empúries.

Des del PSC la portaveu al Parlament, Alícia Romero, assegura que respecten la decisió del president, i que esperen que assisteixi a tots els actes institucionals