ERC demana replantejar la manifestació de l'11S

A menys d’una setmana per la Diada, l’esquerda independentista per la convocatòria de l’ANC de l’11 de setembre, es fa una mica més gran. Aquest dilluns el president de la Generalitat ha donat les primeres explicacions després d’anunciar que no aniria a la manifestació de la Diada. Defensa que no és una mobilització “en positiu”.

ERC encara ha anat més enllà i directament insta l’Assemblea a replantejar la manifestació perquè “no vagi contra els independentistes”. Tot plegat mentre l'organisme de coordinació de totes dues formacions es reuneixen precisament per intentar refer els ponts trencats.

Defensar les idees en positiu El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest dilluns el seu rebuig a assistir a la manifestació de l'ANC per la Diada: "Sempre seré allà on es puguin defensar les idees de cadascú en positiu, de manera integradora i plural". Aragonès afegeix que seguirà defensant "la llibertat del país des de la diversitat d'opinions", però "fent pinya tots aquells que defensem que aquest país ha de ser amo del seu futur". Preguntat després d'una visita a l'escola bressol Patufet de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i ha assegurat que el trobaran en àmbits plantejats en positiu i recorda que en la mateixa Diada "n'hi ha molts" en els que podrà participar. Pere Aragonès dona l'esquena a la manifestació de l'ANC

ERC demana no dividir l’independentisme La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha anat una mica més enllà aixecant el to de les crítiques. Acusa l'ANC de "dividir a l'independentisme" i li demana replantejar l'enfocament de la manifestació de la Diada per a "fer-la més inclusiva". "Lamentablement, enguany l'ANC ha renunciat a la transversalitat, ha optat per excloure, per fer més petit i per dividir al moviment independentista", ha criticat. Vilalta considera que l'enfocament actual de la manifestació no ajuda a l'independentisme, sinó que és un "tret al peu" i "l'afebleix". "Encara hi ha temps perquè la ANC pugui replantejar la convocatòria i incloure a totes les sensibilitats i els matisos que ens fan més rics com a moviment independentista", ha afegit. Pere Aragonès respon l'ultimàtum de Junts reclamant més concrecions