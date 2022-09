La tensió entre els socis de Govern no afluixa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, insisteix que no anirà a la manifestació independentista si no es planteja en sentit positiu. Junts, en canvi, crida a la participació. Un escenari on les disputes internes amenacen l'estabilitat de l'executiu a l’espera de la reunió de coordinació d’aquest dilluns.

En la seva reaparició després d'anunciar que no assistirà a la manifestació de l'ANC, Aragonès ha insistit que no hi va perquè no és inclusiva. El seu partit, Esquerra, eleva el to i demana a l'Assemblea que rectifiqui l'enfocament. Els retreu que volen dividir l'independentisme.

Junts acusa el president de moure's per interessos partidistes. Unes diferències que esquerden encara més les relacions entre els socis i que amenacen la continuïtat de l’actual Govern. Aquesta tarda Junts i Esquerra reprenen les reunions de coordinació per evitar el divorci. Unes propostes que, diuen, ja recull l'acord de legislatura i que passen per unitat d'acció al Congrés i reformular l'estratègia independentista deixant al marge la taula de diàleg.